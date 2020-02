Mangialavori: “Santelli in coordinamento FI è vero traguardo”

"La designazione di Jole Santelli quale componente del coordinamento nazionale di Forza Italia e' un nuovo, straordinario, traguardo per la prima presidente donna della Calabria, che sapra' dimostrare tutto il suo valore nelle vesti di neo governatrice e di esponente di spicco del partito azzurro". Cosi' il senatore di Forza Italia Giuseppe Mangialavori. "La nomina di Santelli - aggiunge il parlamentare - e' ancora piu' importante perche' arriva proprio nel momento in cui Forza Italia avvia il suo processo di rilancio, allo scopo di continuare a essere un punto di riferimento imprescindibile per il centrodestra e per tutto l'elettorato liberale e moderato". "Complimenti, dunque - conclude Mangialavori -, al presidente Silvio Berlusconi per la lungimiranza della scelta e in bocca al lupo a Santelli, che certo non deludera' le attese".

