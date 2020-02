Coronavirus, Viscomi (Pd): “C’è bisogno di informazione corretta”

"#EmergenzaDaGovernare. Abbiamo bisogno di #decisioni amministrative omogenee, coordinate, ragionevoli e proporzionate su tutto il territorio nazionale. A maggior ragione in sede regionale". Cosi' il deputato del Pd Antonio Viscomi in un post sui social a proposito dell'emergenza Coronavirus in Calabria. "Abbiamo bisogno - aggiunge - di #informazione corretta, scientificamente fondata, chiara e comprensibile ad ogni cittadino. Abbiamo bisogno di #supportare le decisioni amministrative con il contributo valutativo di una #taskforce sanitaria regionale composta da tecnici esperti, qualificati e di comprovata esperienza, in stretta sinergia con quanto previsto a livello nazionale. #MaggioreCoordinamento #MiglioreInformazione #MinoreImprovvisazione".

Dettagli Creato Lunedì, 24 Febbraio 2020 19:50