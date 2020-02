Sapia (M5S) impegnato per l'avvio dei lavori per il III megalotto della SS 106

«Sul III megalotto della Statale 106 non ci possono essere strumentalizzazioni volte a bloccare i lavori, che vanno avviati con celerità. Per raggiungere questo obiettivo ci stiamo impegnando con la totale disponibilità del viceministro delle Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri, che di recente abbiamo incontrato nuovamente a Roma». Lo afferma, in una nota, il deputato M5S Francesco Sapia, che precisa: «Apprezzo l'attività di stimolo e di sensibilizzazione della politica svolta negli anni dall'associazione "Basta vittime sulla strada statale 106", cui chiedo pubblicamente scusa per le incomprensioni del passato e per il mio atteggiamento, che ho cambiato, di chiusura rispetto alla battaglia condotta con fermezza da questo soggetto della società civile. Nel merito – conclude Sapia – assunsi posizioni di contrasto che oggi ho cambiato, avendo avuto modo di riflettere sull'utilità dell'opera e sulla bontà delle iniziative della stessa associazione, che intendo ascoltare e sostenere da parlamentare della Repubblica».

Dettagli Creato Lunedì, 24 Febbraio 2020 17:40