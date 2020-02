Ance, Curti presidente Gruppo giovani imprenditori Cosenza

E' Marco Oloferne Curti il neo presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Ance Cosenza, la sezione edile di Confindustria Cosenza. Avvocato, 29 anni, Marco Curti e' responsabile amministrativo e delle risorse umane dell'azienda "Curti Rosalbino" con sede a Torano Castello, specializzata in ingegneria del sottosuolo, consolidamento terreni, fondazioni speciali, ricerca idrica ed indagini geognostiche. La sua elezione e' avvenuta nell'ambito dell'assemblea convocata dal presidente di Ance Cosenza e Calabria Giovan Battista Perciaccante, che ha presenziato alla riunione insieme ai presidenti Fortunato Amarelli (Confindustra Cosenza), Natale Mazzuca (Unindustria Calabria), Marella Burza (Giovani Imprenditori Unindustria Calabria), Roberto Rugna (Giovani Industriali Cosenza) e al direttore Rosario Branda. Eletto anche il Consiglio direttivo del Gruppo che coadiuvera' il presidente per i prossimi tre anni, del quale sono stati chiamati a far parte Mattia Giuseppe Algieri, Carmine Bozzo, Emilio Daniele Ciardullo, Giancosimo Cofone, Vincenzo Francesco Curti, Luigi Domma, Emanuele Miceli, Francesco Oranges, Marco Pasquale Pignataro, Michel Anton Russo e Andrea Vella. "Le linee guida che seguiro' per svolgere al meglio questo compito - ha dichiarato Curti - saranno la fiducia e la rete. La prima costituira' la base per il consolidamento della seconda. L'aggregazione sara' determinante per migliorare la capacita' di competere sui mercati. Sono onorato per la fiducia riposta in me dai colleghi e ringrazio anche i vertici associativi e la struttura per il percorso di crescita che faremo insieme". Soddisfazione e' stata espressa dal presidente di Ance Cosenza, Giovan Battista Perciaccante, che ha parlato delle "nuove opportunita' che puo' offrire il settore che attraversa una fase di trasformazione dopo anni di crisi e difficolta'. Dai giovani ci aspettiamo un apporto in termini di idee e di entusiasmo". "In un momento di grandi cambiamenti - ha sottolineato il presidente Amarelli - le competenze e le aperture verso l'innovazione costituiscono i maggiori fattori di competitivita'. I giovani possono rappresentare una punta avanzata in termini di stimolo e proposte per nuovi progetti". "Sullo 'stretto legame con la filiera che compone il comparto e le importanti ricadute economiche su tutti i settori produttivi locali e nazionali' - riporta un comunicato - si e' soffermato il numero uno degli industriali calabresi Natale Mazzuca, che ha aggiunto quanto sia strategico investire nelle infrastrutture per la crescita dei territori. I presidenti dei giovani imprenditori calabresi e cosentini, Marella Burza e Roberto Rugna, hanno testimoniato quanto sia importante per il percorso di crescita l'esperienza associativa, 'augurando agli eletti di poter compiere lo stesso percorso con entusiasmo, voglia di fare e capacita' di confronto'".

Venerdì, 21 Febbraio 2020