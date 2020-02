Gratteri: “Onu imponga a Paesi produttori riconversione delle colture di coca”

"L'Onu e' debole, se fosse forte imporrebbe a Colombia, Peru' e Bolivia, i Paesi produttori, la riconversione delle colture di coca". Lo ha detto il procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, nel corso del convegno 'No drug, no problem' in svolgimento oggi e domani in un hotel della capitale.

"Sarebbe l'unica droga al mondo che potremmo davvero sconfiggere - ha sottolineato - ha ragione il capo della polizia Gabrielli a dire che la droga esistera' fino a quando esistera' l'uomo".