Dazi, Magorno (Iv): “Grazie al ministro Teresa Bellanova sono stati tutelati tanti prodotti dell’agroalimentare”

Sono intervenuto durante il Question Time, nell'Aula del Senato, per sottoporre all'attenzione della Ministra Bellanova il tema dei dazi Usa sui prodotti agroalimentari italiani. C'è da sottolineare, in questo senso, i grandi risultati ottenuti grazie al prezioso lavoro della Ministra che è riuscita a tutelare tante nostre eccellenze". Così il Senatore IV, membro della Commissione Agricoltura, Ernesto Magorno intervenuto al Question time in Senato.

Dettagli Creato Giovedì, 20 Febbraio 2020 17:44