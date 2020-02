Iv, Magorno: “Importante inserimento 106 al centro di #italiashock”

"C'è un solo modo per far ripartire il paese: bisogna sbloccare i cantieri. questa mattina, in senato, italia viva ha presentato #italiashock, il nostro contributo per far svoltare l'italia. importante anche il fatto che tra le nostre priorità ci sia il completamento della 106, opera strategica per il futuro della calabria".

Così il senatore iv, Ernesto Magorno.

Dettagli Creato Giovedì, 20 Febbraio 2020 13:22