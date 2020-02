Agricoltura, Magorno (Iv): “Ingiusto attacco a Bellanova”

"L'attacco del M5S alla Ministra Teresa Bellanova è semplicemente ingiusto e non va a scalfire minimamente il grande operato che la Ministra ha realizzato in questi mesi. Un impegno caratterizzato da vicinanza ai territori e risposte concrete per un comparto, l'agricoltura, che rappresenta, senza dubbio alcuno, il motore del nostro Paese. Teresa Bellanova è garanzia di buon governo e il suo lavoro continuerà a produrre frutti importanti". Così il Senatore IV, membro della Commissione Agricoltura del Senato, Ernesto Magorno.

Dettagli Creato Mercoledì, 19 Febbraio 2020 17:38