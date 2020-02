"La salute è uno dei problemi più sentiti dai Calabresi. Per questo il mio primo incontro istituzionale di oggi è con il Ministro Roberto Speranza, l'occasione è data dal tavolo Salute cui partecipano gli assessori di tutte le regioni. È per questo che, per la Calabria, è necessario lavorare anche da Roma". A scriverlo, sulla sua pagina Facebook, è la presidente della Regione, Jole Santelli, postando una foto con il ministro della Salute, Roberto Speranza.

Dettagli Creato Mercoledì, 19 Febbraio 2020 16:35