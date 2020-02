Mazzuca (Unindustria Calabria): “Ok a piano Governo, ma servono fatti”

"Da imprenditore guardo al Piano per il Sud con fiducia, ma senza illudermi piu' di tanto". E' questo il giudizio espresso da Natale Mazzuca, presidente di Unindustria Calabria e componente del Comitato Mezzogiorno di Confindustria, interpellato dall'Agi rispetto al Piano per il Sud presentato dal Governo Conte a Gioia Tauro. "Agli annunci non sono mai seguite azioni concrete - ha spiegato Mazzuca - e questo Piano per il Sud rappresenta una grande proposta con piu' di 100 miliardi in dieci anni. E' una ricognizione dei fondi per il Sud, contenendo anche il 34% delle risorse nazionali. Agli annunci, pero', seguano azioni concrete, servono tempi limitati e la necessita' di costruire una alleanza".

Martedì, 18 Febbraio 2020