Torna il Carnevale dello Jonio a Trebisacce e raddoppia i suoi appuntamenti

La Pro Loco Città di Trebisacce è fiera di annunciare il ritorno del Carnevale dello Jonio, che quest'anno cresce e raddoppia i propri appuntamenti!

Dopo il grande successo ottenuto con l'evento organizzato nel 2019, l'Anno Zero del Carnevale dello Jonio che ha visto la tradizione locale arricchirsi di una nuova e coinvolgente festa di piazza, il 2020 registra l'apertura delle attività della Pro Loco con due eventi legati al Carnevale.

-Sabato 22 febbraio: sfilata di maschere con carri tra le vie cittadine e festa in piazza, per grandi e piccini, con esibizioni legate al mondo della musica e della danza.

-Lunedì 24 febbraio: festa in maschera a tema, dedicata al mondo del cinema.

L'evento "Le Maschere del Cinema" avrà come location la Sala San Francesco del Miramare Palace Hotel di Trebisacce, pronta ad accogliere tutti coloro che per una notte vorranno festeggiare il carnevale ballando sulle note di DJ Malta, accompagnato da Gianluca Virelli (Voice).

L'appuntamento, che gode del patrocinio e del sostegno del Comune di Trebisacce, si pone un duplice obiettivo, come spiegato dalla presidente della Pro Loco Città di Trebisacce, Prof. Concetta Cardamone e dal direttivo dell'associazione:

"Abbiamo scelto questa formula del doppio appuntamento perché vogliamo agire su due fronti per un unico fine: la crescita della nostra Trebisacce e di tutto il territorio. Da un lato, con la sfilata e la festa in piazza, per la realizzazione delle quali abbiamo chiesto il supporto di tutte le associazioni presenti, vogliamo creare un momento di incontro tra i cittadini, che vada a rafforzare il tessuto sociale, e che al tempo stessa spinga chi ancora non conosce la nostra bellissima città a visitarla. Dall'altro lato, con il Veglione: Maschere del Cinema, abbiamo voluto creare per tutti i nostri ragazzi, che spesso in occasione delle feste percorrono chilometri e chilometri per andare a ballare, un'occasione di farlo divertendosi e restando all'interno del nostro territorio. Sono attività che ci permettono di crescere come associazione , anche in occasione di un grande evento di rievocazione storica che stiamo preparando per quest'estate. Insomma la Pro Loco Città di Trebisacce è viva e vitale, impegnata su più fronti e pronta ad accogliere i suggerimenti di tutti coloro che vogliono contribuire alla crescita del territorio".

L'appuntamento è quindi per sabato 22 febbraio alle ore 15.30 in piazza San Martino, nell'Antico Borgo di Trebisacce, per la partenza dei carri allegorici e della sfilata, che si concluderà in Piazza delle Repubblica alle ore 18.00, dove ad accogliere la carovana di carri e mascherine sarà una festa di musiche e danze, coordinata da Federica Massa.

Lunedì 24 febbraio, invece, le porte della Sala San Francesco del Miramare Palace Hotel si schiuderanno sul Veglione: Cinema in Maschera, per tutti coloro dotati di invito, dalle ore 21.30. Assolutamente obbligatorio mascherarsi ispirandosi al cinema o alle serie tv!

Nel corso della serata saranno attribuiti numerosi premi alle maschere e ai gruppi in maschera più originali e affascinanti!

Il Carnevale è arrivato a Trebisacce: non fatevi trovare smascherati!