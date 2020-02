Fugge all’alt dei carabinieri: denunciato 48enne nel Vibonese

E' stato denunciato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Serra San Bruno, G.A., 48enne di Polistena (RC), per resistenza a pubblico ufficiale. I militari, in un controllo sulla trasversale delle Serre, nel comune di Vazzano, hanno intimato l'Alt ad un conducente a bordo di un'auto. L'uomo non si è fermato, iniziando così l'inseguimento con l'impiego anche di un'altra pattuglia di supporto che è durato per circa un chilometro. Raggiunto e braccato, l'uomo si è fermato. Per mancanza della copertura assicurativa e guida con patente di diversa categoria, il 48enne è stato denunciato, sottoposta a sequestro l'auto e dovrà pagare circa 7mila euro di multa.

