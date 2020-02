Auddino (M5S): "Piano per il Mezzogiorno riduce divario"

"Il Governo dimostra ancora una volta attenzione per il Sud. La Calabria, insieme alle altre regioni del Mezzogiorno, è destinataria di un piano di investimenti da 123 miliardi di euro per il prossimo decennio, di cui 21mld per il triennio 2020-2022, per infrastrutture, mobilità sostenibile, viabilità secondaria, strade e ferrovie. Sono certo che questo intervento contribuirà a creare lavoro e sviluppo e ridurre quel gap strutturale che ancora oggi alimenta disuguaglianze tra il Nord e il Sud del Paese". Lo dice il senatore calabrese del M5S Giuseppe Fabio Auddino, che ha partecipato a Gioia Tauro alla presentazione del Piano.

"Questo piano di investimenti - aggiunge - consentirà di sviluppare infrastrutture come il TAC e il TAV da Salerno a Reggio Calabria, la nuova strada statale 106. Gioia Tauro ancora una volta è stata oggetto di attenzione da parte del Governo, che con questo piano punterà a sviluppare l'area industriale e il porto di Gioia Tauro, in continuità con l'azione avviata dall'ex ministro alle Infrastrutture Danilo Toninelli e proseguita dal vice Ministro Cancelleri, che ha lavorato intensamente per rilanciare l'area portuale". "Ma non è tutto, il piano prevede interventi sulla sanità e per il contrasto alla dispersione scolastica", dice ancora l'esponente del M5S. "Tutte misure - conclude - che sicuramente saranno in grado di far ripartire l'economia e l'occupazione".