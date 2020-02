"Se non cresce il Mezzogiorno non cresce il Paese. Il Piano per il Sud è un provvedimento importante, un tassello di un ambizioso programma per rimettere in moto l'economia italiana." Così il commissario regionale del Partito Democratico della Calabria Stefano Graziano.

