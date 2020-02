Laboratori di orientamento Your First Eures a Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria

Si terranno in Calabria, nei giorni 18, 19 e 20 febbraio i laboratori di orientamento Your First EURES job 6.0 finalizzati ad rafforzamento della partecipazione dei giovani residenti nelle regioni del sud Italia ad esperienze di mobilità in un paese dell'Unione Europea per una migliore occupabilità.

I laboratori, promossi da Eurodesk Italy in collaborazione con EURES Italia, si svolgeranno il prossimo 18 febbraio a Cosenza (Le iscrizioni sono chiuse per raggiunto limite massimo del numero dei partecipanti previsti); il 19 a Catanzaro e il 20 a Reggio Calabria.

Per partecipare si dovrà effettuare l'iscrizione online compilando l'apposito modulo dal link già attivo all'indirizzo https://www.eurodesk.it/yfej-calabria.

In Calabria la rete ed il servizio EURES sono coordinati dal Dipartimento lavoro, formazione e politiche sociali – settore mercato del lavoro, servizi per l'impiego, politiche attive e passive, ammortizzatori sociali.

Il servizio di consulenza sull'occupazione viene offerto sia ai lavoratori che ai datori di lavoro, consentendo ai primi di cercare lavoro nel paese prescelto e ai secondi di selezionare personale oltre il territorio nazionale.

L'incontro tra la domanda e l'offerta lavorativa sul territorio dell'Unione avviene in tempo reale attraverso apposita piattaforma telematica nonché grazie alla rete degli "EURES Adviser" e dei referenti presenti in ogni Centro per l'Impiego della Calabria. EURES svolge un servizio gratuito di informazione, consulenza, attività di recruiting su larga scala, opportunità di apprendimento e formazione all'interno dell'UE.

Your First EURES job 6.0 è un progetto finanziato dal programma europeo per l'occupazione e l'innovazione sociale che aiuta i giovani che desiderano svolgere un'esperienza lavorativa all'estero e assiste i datori di lavoro che ricercano figure professionali con diversi profili.

L'obiettivo è di aiutare i giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, di nazionalità di uno dei 28 Stati Ue, Islanda e Norvegia, ad acquisire nuove competenze professionali mediante esperienze di lavoro, apprendistato o tirocinio in un Paese europeo.