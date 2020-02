Autonomia, Cristallo (Sardine): “Ministro Boccia ci ha rassicurato su Ddl”

"Abbiamo posto delle domande e avuto risposte e rassicurazioni. Il ministro si e' detto disponibile a venire nei territori per esporre il suo progetto in maniera piu' chiara, anche di fronte a una folla di detrattori, di fronte a quelli che hanno il dubbio sul rispetto della costituzione e che il sud possa essere spazzato via da questo tipo di provvedimento. Dal confronto nascono le cose buone. Siamo pronti a condividere con gli altri l'esperienza di oggi". Cosi' Jasmin Cristallo, portavoce delle Sardine in Calabria, dopo l'incontro a Roma con il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia sull'autonomia differenziata, durato quasi tre ore. "Ci e' stato garantito che qualsiasi legge verra' fuori si muovera' nell'alveo della costituzione - ha detto Lorenzo Donnoli -. Il disegno di legge come strumento garantisce che sia il Parlamento a decidere su questa materia". "L'incontro con il premier Conte? Non abbiamo ancora una data", ha risposto Cristallo. "Il confronto con il ministro e' partito dal tema delle diseguaglianze in generale, come ad esempio nei trasporti al sud - da Messina a Palermo 11 ore di treno -, abbiamo parlato anche di luoghi comuni, come il Trentino Alto Adige che ha tre volte i dipendenti pubblici della Puglia anche se ha quattro volte e mezzo in meno di popolazione", ha detto Massimiliano Perna (portavoce Sicilia). "Abbiamo raccolto una grande disponibilita' da parte del ministro Boccia, siamo pieni di documenti - cosi' Alessandra Caiulo (portavoce Puglia). Dobbiamo condividere tutto con la comunita' delle Sardine da nord a sud. Sicuramente non vogliamo leggi che tutelino il sud come luogo geografico, vogliamo leggi che tutelino i cittadini, da nord a sud".

Dettagli Creato Mercoledì, 12 Febbraio 2020 20:03