Sposato (Cgil): “Centro neurogenetica metafora della decadenza della politica”

"Quello che sta accadendo con il centro di neurogenitica di Lamezia Terme, cosi' come gia' successo per il centro di scienze neurologiche di Piano Lago e' la metafora della decadenza politica in Calabria". A sostenerlo e' il segretario generale della Cgil, Angelo Sposato. "Abbiamo avuto una classe politica - prosegue - che dovrebbe essere relegata nell'oblio del regionalismo calabrese. Chiederemo l'intervento del Capo dello Stato e del Governo, per sostenere uno dei centri di ricerca di eccellenza della nostra regione e del Paese. Il Presidente della Regione e il Commissario ad acta Cotticelli intervengano immediatamente per scongiurare lo smantellamento e la chiusura del centro per carenza di fondi".

