Tansi: "Individuate mele marce nel movimento da allontanare"

"Le recenti elezioni regionali mi hanno dato l'opportunità di individuare tra i candidati alcuni soggetti (meno di tre, per fortuna) che, anziché remare a favore del cambiamento indicato ed auspicato dalle liste che mi pregio di aver rappresentato, hanno pensato esclusivamente al loro tornaconto elettorale personale. Per giustificare i loro insuccessi elettorali, queste persone sono uscite allo scoperto, denigrando la mia persona e altre persone del movimento Tesoro Calabria. Considero queste persone delle mele marce da allontanare dal movimento prima che possano fare danni irreparabili. Prevenire è meglio che curare. No?". Lo scrive su Facebook Carlo Tansi, candidato indipendente alla presidenza della Regione Calabria alle elezioni del 26 gennaio scorso.

Dettagli Creato Martedì, 11 Febbraio 2020 10:42