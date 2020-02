Il viceministro Cancelleri in Calabria: “Treno deragliato? Non demonizzare Frecciarossa”

"Oggi forse e' arrivato il momento di chiacchierare di meno, e mi riferisco a Italia Viva, e di fare invece molti piu' fatti". Cosi', riporta lìAgi, il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Giancarlo Cancelleri (M5S), con riferimento al dibattito nella maggioranza sul tema della prescrizione, parlando con i giornalisti a margine di un sopralluogo tecnico a Marcellinara (Catanzaro). "Mi sembra - ha rilevato Cancelleri - che il ministro Bonafede abbia fatto una grande operazione politica convergendo su alcune proposte che provenivano dal Partito democratico, cioe' quella di far ripartire, nel caso di assoluzione in secondo grado, i termini della prescrizione. Adesso, se Renzi vuole per forza fare il ragazzino capriccioso, beh, lo dica. Pero' - ha sostenuto ancora il viceministro M5s - questo governo ha tanta voglia di andare avanti, e soprattutto il premier Conte ha parlato chiaro. Quindi, oggi forse e' arrivato il momento di chiacchierare di meno, e mi riferisco a Italia Viva, e di fare invece molti piu' fatti, che sono quelli che - ha concluso Cancelleri - servono a questo Paese".

"E' chiaro che in un Paese come il nostro non possono succedere queste cose, pero' da li' a demonizzare la rete ferroviaria e i Frecciarossa non ci sto, i treni sono assolutamente sicuri, continuiamo a prenderli perche' sono mezzi alternativi validi ed ecologici". Lo ha affermato il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Giancarlo Cancelleri, a margine di un sopralluogo a Marcellinara (Catanzaro), commentando con i giornalisti le notizie riguardanti l'indagine della Procura di Lodi su Rfi per il deragliamento del Frecciarossa. Sulla vicenda "bisognera' fare assoluta chiarezza perche' - ha concluso Cancelleri - i responsabili devono assolutamente pagare". Cancelleri, che ha manifestato "grande rispetto" per la magistratura, ha anche detto che la disgrazia e la tragedia potevano essere ben superiori ai numeri, e alle famiglie dei due macchinisti che hanno perso la vita - ha detto - la mia vicinanza e il mio cordoglio".