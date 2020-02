‘Ndrangheta in Valle d’Aosta, i magistrati: organizzazione criminale presente da decenni

La presenza della 'Ndrangheta in Valle d'Aosta, e piu' in generale nel Nord Ovest, risale agli anni Ottanta se non addirittura al decennio precedente. E' la tesi sviluppata oggi in tribunale a Torino dai magistrati che sostengono l'accusa al processo nato dall'inchiesta Geenna. A parlarne, in particolare, e' stato il pm Stefano Castellani, che ha fra l'altro rievocato una vecchia indagine, chiamata "Operazione Lenzuolo", avviata alla fine degli anni Novanta ma conclusa sostanzialmente senza incriminazioni. Il processo si sta celebrando con il rito abbreviato e riguarda la posizione di undici imputati. L'udienza, dedicata interamente alla requisitoria dei Pm, e' durata 7 ore e mezza. Alla prossima sessione, il 17 febbraio, il procuratore capo Anna Maria Loreto esporra' le conclusioni con le eventuali richieste di condanna.

