Santacroce (FI): “Nuova 106 è risorsa indispensabile, ma non abbandoniamo vecchio tracciato”

"La nuova 106 deve essere un'opportunità di sviluppo per le aree e comuni interni del catanzarese (da Zagarise a Petroná, Belcastro, Andali e Marcedusa) e del crotonese (da Cotronei a Mesoraca fino Roccabernarda e San Mauro Marchesato), e per consentire la realizzazione del collegamento veloce Catanzaro-Crotone da tanti anni atteso ma non deve spogliare i comuni litoranei di quelle ricchezze economiche e produttive, (da Simeri, Sellia Marina, Cropani, Botricello fino a Le Castella e Isola Capo Rizzuto), compreso l'aeroporto Sant'Anna che devono essere salvaguardate e tutelate. Quindi sicuramente un grande apprezzamento va fatto auspicando che l'opera venga realizzata in tempi brevi ma la salvaguardia e l'ammodernamento della vecchia 106 deve essere anch'essa una priorità e affrontata con la stessa prontezza per mantenere vivo quel tessuto economico produttivo e per rendere quella rete viaria sicura senza più vittime della strada". Lo afferma, in una nota, Frank Mario Santacroce, esponente di Forza Italia.

