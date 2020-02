Legge elettorale regionale, Parentela: “M5S valuta ricorso contro sbarramento all’8%”

Il Movimento 5 Stelle sta valutando un ricorso contro la legge elettorale della Regione Calabria nella parte in cui prevede una soglia di sbarramento all'8% per le coalizioni. Lo ha detto il deputato Paolo Parentela, che e' stato il coordinatore della campagna elettorale delle regionali in Calabria. Parlando con i giornalisti a margine di un'iniziativa politica a Catanzaro, Parentela si e' soffermato sulla situazione all'interno del M5s in Calabria e sulle divisioni interne che si sono registrate alle Regionali: "In una forza politica - ha sostenuto il deputato pentastellato - e' normale che non tutti la pensino allo stesso modo. Noi abbiamo uno strumento efficace, Rousseau, dove prendiamo del decisioni, e la scelta del nostro candidato presidente e' stata ratificata su Rousseau. Si doveva quindi rispettare il voto su Rousseau, anche se non era il massimo della maggioranza comunque e' stata una maggioranza".

Dettagli Creato Venerdì, 07 Febbraio 2020 21:04