Greco (Femca Cisl): “Ritardo nei pagamenti degli stipendi ai lavoratori Sorical”

"C'è un ritardo di qualche giorno nei pagamenti degli stipendi ai lavoratori di Sorical. Anche se ad oggi sono stati regolarmente pagati i premi la tredicesima e il mese di dicembre. A dicembre si è deciso di chiudere il piano di ristrutturazione e pagare i creditori per evitare il default, lo slittamento è sempre dovuto a problemi di liquidità. Il 2019 è stato un anno difficile ma chiuso con un risultato positivo nonostante le oggettive difficoltà finanziarie dei Comuni. La RSU ha attivato un percorso di condivisione responsabile con tutti i lavoratori attraverso la convocazione di una assemblea per giovedi 6 febbraio 2020 a valle dell'incontro che la stessa avrà martedì con i commissari liquidatori, per affrontare e monitorare una situazione che sicuramente non è semplice. Si tratta di situazioni di difficoltà contingenti, La Sorical è in liquidazione da otto anni e nonostante tutto, tranne qualche sporadica rara criticità , è sempre stata puntuale fino ad oggi nei pagamenti. Sono stati tra l'altro appena rinnovati di un altro anno i contratti di lavoro a tempo determinato di 27 lavoratori provenienti dal bacino dell'indotto di Sorical e che da anni lavorano nel suo ciclo produttivo diretto. Parliamo quindi di un'azienda che tra mille difficoltà, anche e soprattutto organizzative gestionali, cerca di avere una visione di prospettiva nonostante i tanti strumentali pregiudizievoli attacchi che endemicamente subisce. Per la Femca Cisl per come abbiamo sempre sostenuto, la Sorical va rilanciata attraverso la valorizzazione del suo patrimonio di competenze e professionalità che esprime attraverso i suoi dipendenti.,Se esce sulla stampa, lo stesso giorno che scade il pagamento degli stipendi, la notizia che è in difficoltà senza conoscere le ragioni, sicuramente le problematiche operative gestionali aumentano perché tali notizie creano forti allarmismi Le criticità di sistema che da anni stiamo denunciando in perfetta solitudine stanno arrivando al dunque. Assistiamo anche a prese di posizioni di gente che fino ad oggi non si è mai posto il problema e che addirittura si erge a moralizzatore puntando il dito e individuando responsabilità. Come abbiamo sempre detto e scritto, c'è oramai l'esigenza e la necessità di affrontare radicalmente una riforma strutturale del sistema che è oramai al collasso. Sorical non paga, o pagherà gli stipendi con difficoltà, perché non è più in grado di incassare le tariffe dei comuni che a loro volta non sono in grado di pagare perché hanno bilanci in grande sofferenza. Il futuro è sicuramente lastricato di grandi difficoltà. Ma riteniamo anche che ci sia la necessità di affrontare la grave problematica, entrando nel merito delle questioni, avendo anche l'onestà intellettuale e una cultura politicamente corretta , capace di far valutare le criticità sapendosi affrancare dalle beghe e dalle mere contrapposizioni politiche. Pensando piuttosto agli interessi reali dei cittadini calabresi che oggi usufruiscono di un pessimo servizio, e ai tanti lavoratori che operano nel servizio. Prese di posizioni desuete che non aiutano in questo difficile momento. Servirebbe maggior responsabilità da parte di tutti, anche di chi purtroppo ritiene che gli attuali problemi cronici che affliggono il settore possano essere risolti attraverso l'utilizzo strumentale dei bisogni e delle difficoltà dei lavoratori per fini politici propagandistici". Lo afferma il segretario generale della Femca Cisl Pompeo Greco.

Dettagli Creato Sabato, 01 Febbraio 2020 18:10