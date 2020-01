Il sottosegretario Variati: “Raggiunto accordo su ripartizione 100 milioni ai Comuni italiani”

"Un'ottima notizia per tutti i Comuni Italiani. Tra il Governo ed ANCI nella conferenza Stato Città di oggi, è stato raggiunto l'accordo sui criteri di riparto, per il 2020, di 100 milioni di euro previsti dalla legge di Bilancio per specifiche esigenze di correzione del Fondo di Solidarietà Comunale precedentemente assegnato. 100 milioni di euro che verranno ripartiti fra tutti i Comuni italiani con un doppio criterio di calcolo, il 60 % destinato ad avviare il recupero dei tagli imposti ai Comuni dal decreto legge - 66/2015, il 40 % destinato a compensare i Comuni che erano stati maggiormente penalizzati dal riparto di fine dicembre.

"Di questi 100 milioni ben 21.8 saranno ripartiti ai Comuni sotto i 5.000 abitanti ed 11 saranno per Sicilia e Sardegna. Nonostante la difficile situazione economica e la necessità di reperire fondi, abbiamo deciso d'impegnare il Governo in favore dei nostri Comuni. Atti tangibili per migliorare il nostro territorio. Nel 2021 saranno previsti altri 200 milioni a livello nazionale". Così il sottosegretario al Ministero dell'Interno, Achille Variati.