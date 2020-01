Regionali, Mulè: "Vittoria conferma radicamento Fi su territorio"

"La vittoria in Calabria conferma un radicamento sul territorio che già Forza Italia aveva dimostrato in altri appuntamenti elettorali, come Piemonte, Molise e Basilicata, dove il candidato proposto era in quota FI. Il centrodestra si muove con equilibrio nell'indicare i suoi candidati, ad esempio per la Campania la scelta ricadrà su Stefano Caldoro e non per un capriccio di Forza Italia ma perché è una di quelle personalità capaci di amministrare e che possono e sanno fare sintesi. In questa pluralità che deve essere il centrodestra ci si confronta e si trova un punto in comune per continuare a vincere". Lo ha detto Giorgio Mulé, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, ospite di Timeline su Sky tg 24.

Dettagli Creato Giovedì, 30 Gennaio 2020 16:27