‘Ndrangheta, “San Michele”: nel processo entra un libro

Anche un libro entra negli atti del processo d'appello San Michele sulla presenza della Ndrangheta in Piemonte. Si tratta di 'Le mie due guerre', scritto da Mauro Esposito, un imprenditore torinese minacciato dopo le sue denunce contro la criminalita' organizzata. Il volume, insieme a un'intervista resa a Radio24 dallo stesso imprenditore nel 2019, verra' acquisito per decisione della Corte d'Appello, che ha anche disposto nuovi interrogatori. In primo grado nel 2016 il processo era terminato con 6 condanne e tre assoluzioni.

Dettagli Creato Giovedì, 30 Gennaio 2020 12:04