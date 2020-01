Regionali, Meloni: “FdI unico partito in crescita sia in Calabria che in Emilia-Romagna”

"Maggiore centralita' per Fratelli d'Italia, un partito rimasto per i cittadini un assoluto punto di riferimento: e' questo il ruolo che gli italiani hanno deciso per noi. Siamo il partito che e' cresciuto di piu' e l'unico che e' cresciuto sia in Emilia-Romagna che in Calabria: vuol dire che la coerenza, la correttezza e la concretezza pagano. Gli italiani ci hanno detto che stiamo sulla strada giusta e intendiamo avere un ruolo sempre piu' centrale non solo nel centrodestra ma anche in Europa, dove Fratelli d'Italia sta tessendo una rete di relazioni molto importante. E proprio grazie a questo lavoro saremo proprio noi di FdI ad aprire la kermesse europea che lunedi' e martedi' vedra' impegnati a Roma molti esponenti di spicco della politica internazionale". Lo ha detto in una intervista al Tg5 il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

Il centrodestra prosegue la leader di FdI deve "andare avanti con la stessa determinazione con la quale abbiamo lavorato in questi mesi e in questi anni. Il fatto che la sinistra abbia tenuto nella sua storica roccaforte non significa che la gente voglia questo governo: noi continuiamo a fare un'opposizione dura e ci prepariamo a combattere per vincere nelle prossime sei regioni nelle quali si vota".