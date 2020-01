La Regione Calabria è partner del progetto di Cooperazione Territoriale Europea Studiare la governance delle politiche europee di innovazione, condividere le buone pratiche e favorire lo sviluppo del territorio. Con questi obiettivi nasce il progetto Cohes3ion - Interreg Europe nell'agosto del 2019 di cui la Regione Calabria è partner insieme alle regioni di Spagna, Romania, Irlanda, Germania, Svezia, Polonia e Galles, per promuovere la crescita delle imprese e la creazione di posti di lavoro in Europa attraverso l'ottimizzazione della Governance Regionale nell'area della Ricerca e Innovazione in S3 (Strategia di Specializzazione Intelligente - RIS3).

Il Dipartimento Programmazione Comunitaria della Regione Calabria, rappresentato da Nicola Mayera e Andrea Polimeni ha partecipato al lancio di progetto che è stato organizzato dall'8 al 10 ottobre dello scorso anno a Bilbao in Spagna, durante il quale i partner hanno illustrato l'analisi di contesto dei loro territori, gli obiettivi e le azioni di progetto, oltre ai casi studio del capofila spagnolo. L'attività di diagnosi della Governance Regionale nell'ambito dell'S3 è proseguita con la partecipazione alla seconda visita studio e riunione di partenariato di progetto tenutasi nelle giornate del 15 e 16 gennaio a Essen, in Germania.

Ospiti del partner Business Metropole Ruhr, l'agenzia regionale di sviluppo territoriale che si occupa di marketing e internazionalizzazione di imprese, i membri del progetto nel corso della prima giornata hanno esaminato il contesto di mercato regionale e approfondito le buone pratiche presentate da esperti dei distretti della RUHR. Il secondo giorno è stato dedicato invece al confronto sullo stato di avanzamento del progetto e ad una panoramica sulle azioni per accrescere l'impatto complessivo della Governance in S3 di ciascun partner, migliorare i collegamenti tra i programmi operativi nell'ambito di RIS3 e nel settore del partenariato pubblico/privato. Grande attesa, ora, per il prossimo meeting di Cohes3ion che verrà organizzato nel mese di aprile dalla Regione Calabria.