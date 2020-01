SS106, il ministro De Micheli ribadisce: “A marzo apriremo il terzo megalotto”

"Abbiamo sbloccato cantieri per 4 miliardi di euro. Alcuni sono in fase di perimetrazione del cantiere e in altri ci sono gia' le ruspe al lavoro". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, nel corso della registrazione della puntata di "Porta a Porta" che andra' in onda questa sera. "A marzo apriremo il terzo megalotto della statale 106", ha annunciato. E ha aggiunto: "Nel 2020 abbiamo finanziato con 3 miliardi di euro la linea ferroviaria Reggio Calabria-Salerno trasformandola in linea ad alta capacita'.

Dettagli Creato Martedì, 28 Gennaio 2020 18:54