Granata (Valle Crati): “Santelli donna concreta ed equlibrata”

"Si apre un nuovo capitolo nella Regione Calabria. A guidare la regione ci sarà una donna di cui ho sempre apprezzato le doti di donna concreta ed equilibata, in grado di creare squadra per la risoluzione delle mille problematiche presenti sul territorio. E' tempo di ripartire sui temi dell'ambiente, per creare la Calabria del verde e del futuro. E' necessario un dialogo costante e operativo sui temi di maggiore urgenza partendo dalla prima sfida che è l'emergenza rifiuti". Lo dichiara il Presidente del Consorzio Valle Crati Avv. Maximiliano Granata.

Dettagli Creato Martedì, 28 Gennaio 2020 14:50