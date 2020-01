Tallini (FI): “Io impresentabile? A Morra hanno risposto gli elettori”

"A Morra, che mi ha definito 'impresentabile', ho risposto con l'esito delle elezioni". Lo dichiara all'AdnKronos Domenico Tallini, candidato al Consiglio regionale della Calabria per Forza Italia, collocato fra gli "impresentabili" dalla Commissione Antimafia guidata dal senatore Nicola Morra (M5s). "Il danno, però, Morra lo ha fatto - aggiunge Tallini -, e anche se la vicenda sembra una barzelletta, non lo è. Mi chiedo come mai Morra, invece di parlare dei condannati per 'rimborsopoli' qui in calabria, parla di me che ho solo un rinvio a giudizio".

Dettagli Creato Lunedì, 27 Gennaio 2020 13:53