Al voto i candidati alla presidenza della Regione, tranne Santelli, che risiede a Roma

Hanno votato questa mattina tre dei quattro candidati alla presidenza della Regione Calabria. Si tratta di Pippo Callipo, candidato della coalizione "Io resto in Calabria", appoggiato dal Pd, che ha votato in un seggio della scuola elementare di piazza della Repubblica a Pizzo, nel Vibonese. Al voto nella stessa cittadina, Montalto Uffugo, nel Cosentino, gli aspiranti alla carica di governatore Francesco Aiello (alleanza civiva M5s) e Carlo Tansi (Tesoro Calabria). Aiello ha espresso il suo voto nella frazione di Settimo, in un seggio dell scuola elementare di via Trento; Tansi nella frazione Taverna, in un seggio della scuola elementare di via Paolo Borsellino. Non vota, invece, la candidata del centrodestra Jole Santelli. La parlamentare di Forza Italia, infatti, da alcuni anni e' residente a Roma. (AGI)

Dettagli Creato Domenica, 26 Gennaio 2020 12:48