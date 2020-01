Cafiero De Raho: "Mafie cresciute grazie alla massoneria"

"E' la massoneria che comanda, che ha la forza di andare avanti e sviluppare la nostra economia. E' ormai documentato attraverso numerose indagini che Cosa Nostra e la 'Ndrangheta sono cresciute proprio grazie alla massoneria". Cosi' il procuratore nazionale Antimafia, Federico Cafiero De Raho, che ha descritto la massoneria come "quella camera in cui le varie forze condividono progetti. Ci sono la politica, la 'Ndrangheta, Cosa Nostra, professionisti, magistrati, imprenditori. Ci sono tutte le categorie". "L'economia e la politica - ha aggiunto - si sono incontrate con le mafie in quei salotti ed e' li' che hanno dato corpo, che hanno effettivamente costituito quel comitato d'affari che ha poi determinato infiltrazioni negli appalti, acquisizioni di vari settori e l'esclusione di chi si muove nel rispetto delle regole e oggi - ha concluso - ci troviamo di fronte a una situazione in cui dobbiamo stare molto attenti".

Dettagli Creato Sabato, 25 Gennaio 2020 13:45