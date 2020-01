Regionali, l’appello di Oddati: “Voto a Callipo per fermare l’onda colonizzatrice della destra”

"Quello che faccio qui e ora a Reggio Calabria è un appello a cuore aperto a tutti calabresi: l'unico voto utile per respingere l'onda colonizzatrice della destra è quello che darete al Partito Democratico e a Pippo Callipo". Lo scrive Nicola Oddati della segreteria Pd su Fb. "L'appuntamento di domenica per la Calabria è cruciale: da un lato una visione politica chiara per risollevare le sorti di questa terra che passa dal rinnovamento e dalla lotta all'illegalità. Dall'altro l'abdicazione totale di ogni speranza di futuro, il nulla! Noi abbiamo avuto il coraggio di cambiare, abbiate anche voi il coraggio di credere che un'altra Calabria possiamo costruirla: insieme! Partito Democratico".

