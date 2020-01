Regionali, Granata (Lega): “Carroccio ultima chance per la Calabria”

"Ai calabresi non interessano le vuote ambizioni personali, ma progetti seri e fattibili affinché possa iniziare l'opera di risanamento, da sempre attesa e mai intrapresa. La Lega di Matteo Salvini rappresenta l'ultima chance per il popolo calabrese, l'ultima possibilità per risollevare la sfortunata sorte di una bellissima regione affossata e distrutta dalla sinistra e dai suoi rappresentanti rendendola terz'ultima regione più povera d'Europa. La candidatura di una donna alla guida della Calabria è una bella storia, inedita, piena di sfide e progetti. Jole Santelli di cui nutro grande stima, donna libera e garantista, saprà cambiare l'immagine della Regione intesa come istituzione. Io credo nel nuovo progetto di rinascita calabrese e nella 'squadra Calabria'. Chiedo agli elettori calabresi e a quelli della provincia di Cosenza, di essere in prima persona protagonisti di un cambio di rotta, sostenendo la Lega di Matteo Salvini e Jole Santelli alla Presidenza della Giunta Regionale". Lo afferma Vincenzo Granata, consigliere comunale della Lega a Cosenza.

Dettagli Creato Venerdì, 24 Gennaio 2020 15:51