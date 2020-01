Morra: "La battuta di Berlusconi su Santelli? Senza valori"

"Qui un leader politico (Berlusconi ndr) si rivolge ad una parlamentare, sua candidata governatrice in Calabria, precisando in pubblico che lui 'la conosce da 26 anni', ma che lei non gliel'ha 'mai data'. E lei ride!" Che valori - si chiede Morra - si trasferiscono ai nostri figli attraverso messaggi simili? Pensiamoci quando si votera'". Lo scrive su fb il presidente della commissione Antimafia Nicola Morra.

Dettagli Creato Giovedì, 23 Gennaio 2020 19:58