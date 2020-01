Domani Zingaretti in Calabria chiude la campagna di Callipo

Il segretario del Pd Nicola Zingaretti sara' domani, venerdi' 24 gennaio, in Calabria per la chiusura della campagna elettorale a sostegno della candidatura di Pippo Callipo alla presidenza della Regione. Lo rende noto l'ufficio stampa del Pd. Alle ore 15.30 Zingaretti sara' a Rende, in provincia di Cosenza, dove partecipera' ad un incontro con il rettore dell'universita', con gli studenti e con Callipo (Cubo Restaurant Cafe' - piazza Molicelle). Alle ore 18 il segretario del Pd sara' a Reggio Calabria per la chiusura della campagna elettorale di Callipo presso la Sala Calipari del Consiglio regionale (via Cardinale Gennaro Portanova).

