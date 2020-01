Al Sigep di Rimini riconoscimento per Graziano Tomarchio

Ancora un riconoscimento per Graziano Tomarchio, protagonista del panorama televisivo calabrese, che nel corso degli anni si è affermato grazie ai suoi servizi giornalistici e format televisivi. Al SIGEP Rimini 2020 i gelatieri della Federazione Italiana gelatieri gli hanno voluto consegnare un premio, consistente in una divisa ufficiale della federazione "Per il suo impegno finalizzato alla promozione dei prodotti tipici del territorio Calabrese". Lo stesso riconoscimento è stato pure consegnato all'ex ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali della Lega Marco Centinaio.

Un'attenzione del quale l'editore e produttore televisivo si è detto orgoglioso, ringraziando la federazione e il suo presidente Nicola Netti per il riconoscimento attribuitogli.

Premio che lo sprona a fare sempre meglio anche nel raccontare e promuovere attraverso i suoi format e servizi, i dolci tipici e gelati artigianali prodotti con le materie prime di alta qualità legate al territorio calabrese.