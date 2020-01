Zingaretti il 24 gennaio arriva in Calabria

Il segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti sara' domani, giovedi' 23 gennaio, in Emilia-Romagna e venerdi' 24 gennaio in Calabria per le ultime iniziative elettorali a sostegno delle candidature di Stefano Bonaccini e Pippo Callipo. Lo rende noto l'ufficio stampa del Pd. Alle ore 11.30 il segretario Pd visitera' lo stabilimento Philip Morris a Crespellano (via Giacomo Venturi 2 ? BO) dove si fermera' a pranzo con i lavoratori nella mensa aziendale. A seguire, alle ore 14.30, Zingaretti sara' a Casalecchio di Reno per un incontro al centro sociale Garibaldi (via Esperanto 20) e alle 16 a Bologna per una visita alla cooperativa Piazza Grande (Via Stalingrado 97/2). Alle ore 18 Zingaretti sara' a Ferrara per un incontro con il lavoratori e le Rsu del petrolchimico (Piazzale Donegani 12) per poi proseguire alle ore 19.30 con un saluto ad una cena organizzata a Pontelagoscuro (Ferrara) presso il Centro sociale Il Quadrifoglio (Via Girolamo Savonuzzi 54). Alle 21 il segretario del Pd partecipera' ad una manifestazione di chiusura della campagna elettorale del Pd emiliano con Bonaccini a Bologna presso il circolo ARCI Benassi in viale Sergio Cavina 4. Venerdi' 24 gennaio Zingaretti sara' in Calabria dove alle ore 15.30 fara' tappa all'Universita' della Calabria (Rende) per un incontro con gli studenti ed il Rettore e alle ore 18 a Reggio Calabria per la chiusura della campagna elettorale con Callipo.

Dettagli Creato Mercoledì, 22 Gennaio 2020 12:58