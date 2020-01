Tirocinanti, il M5S promette impegno

In una Regione tormentata dalla disoccupazione come la Calabria spesso il precariato viene usato come strumento di ricatto per soggiogare chi ha fame di lavoro.

Perciò il Movimento 5 Stelle ha dedicato un paragrafo del suo programma elettorale al problema dei circa 6000 TIROCINANTI calabresi che da tempo prestano una vera e propria attività lavorativa presso Giustizia, Miur, Mibact, Enti pubblici e privati a fronte di un inquadramento economico e contributivo adeguato ai tirocini formativi:

"TIROCINANTI

Vertenza di competenza prettamente regionale. Riguarda circa 6000 ex percettori di mobilità in deroga utilizzati dalla regione Calabria in diversi enti (ministeriali, regionali e comunali) sotto forma di politiche attive attraverso dei tirocini formativi. I tirocini hanno durata massima di 24 mesi, ma da anni vengono rinnovati modificando la tipologia di tirocinio ma di fatto rimanendo nella stessa posizione di tirocinante... si sta cercando di trovare soluzioni fattibili, quantomeno per il riconoscimento di un eventuale punteggio ai fini concorsuali".

«In conclusione siamo gli unici ad occuparci di questo problema, che abbiamo affrontato da sempre, non solo in campagnia elettorale. E ci impegneremo a portare a termine quello che abbiamo promesso», sottolinea Rosa Bevilacqua, candidata del Movimento 5 Stelle nella Circoscrizione Nord (Cosenza e provincia) alle Elezioni Regionali in Calabria del 26 gennaio 2020. «Noi Cinque Stelle manteniamo sempre gli impegni presi con i cittadini che ci hanno eletto portavoce delle loro istanze e vogliono, per questo, darci fiducia».