Scritte minacciose contro Magorno: la solidarietà di Puccio

"Solidarietà al sen. Ernesto Magorno, sindaco di Diamante che, ancora una volta, è stato oggetto di reiterate minacce da parte di ignoti.

Preoccupa che tali azioni criminose si ripetano ciclicamente puntando, in queste ore, ad avvelenare il clima elettorale, ma siamo certi che il sen. Magorno non subirà alcuna pressione continuando svolgere con la consueta e massima dedizione il suo ruolo istituzionale a Roma come nella cittadina tirrenica.

Gli esprimiamo, quindi, vicinanza auspicando che gli organismi preposti provvedano ad individuare i responsabile delle pensanti minacce e, conseguentemente, a ristabilire la tranquillità necessaria". Lo scrive Puccio, responsabile organizzativo Pd Calabria.