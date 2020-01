Tripodi (FI): “Entusiasmo per visita di Berlusconi”

"La visita del Presidente Berlusconi in Calabria, inorgoglisce, entusiasma e ci spinge ancora di piu' a dare il massimo per riportare il buongoverno del centrodestra in Cittadella". Lo dichiara Maria Tripodi deputata e vice coordinatore regionale di Forza Italia Calabria. "E' il coronamento di una straordinaria campagna elettorale - aggiunge - ricca di contenuti e progetti reali, che la nostra candidata Jole Santelli, donna di grande capacita' sta portando avanti con determinazione da settimane, e che fara' di lei non solo la prima Presidente donna della Calabria ma soprattutto la Presidente di tutti i calabresi che con voglia di fare, lottano per una terra protagonista del proprio presente e libera da etichette negative.

Dettagli Creato Martedì, 21 Gennaio 2020 17:36