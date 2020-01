Berlusconi in Calabria, Mangialavori: “Il suo arrivo ci riempie d’orgoglio”

«L'arrivo di Silvio Berlusconi in Calabria ci riempie d'orgoglio e coronerà la campagna elettorale di Jole Santelli e di tutto il centrodestra calabrese». Lo afferma il senatore e coordinatore provinciale di Forza Italia a Vibo Valentia Giuseppe Mangialavori.

«Giovedì 23 gennaio – aggiunge il parlamentare – il presidente Berlusconi visiterà Tropea e qui, assieme a Jole Santelli, parteciperà a un incontro con amministratori, sigle confederali, imprenditori e cittadini. La presenza di Berlusconi nella cittadina tirrenica è motivo di particolare soddisfazione ed è un segnale di grande attenzione per tutta la provincia vibonese».

«A seguire – conclude Mangialavori –, il presidente azzurro sarà a Lamezia Terme, dove terrà una conferenza stampa e chiuderà una campagna elettorale basata sui contenuti e sulle proposte concrete per la crescita della Calabria».

