Regionali in Calabria, Graziano (Pd): “Abbiamo investito sul cambiamento”

"Abbiamo rinunciato ai pacchetti di voti per investire sul futuro". A dirlo il commissario regionale del Pd, Stefano Graziano, nel corso della nuova puntata del talk politico "20.20", prodotto dal Corriere della Calabria e in programma questa sera alle ore 21 su L'altro Corriere Tv (canale 211 del ddt) e Telespazio (canale 11). Graziano ha spiegato i motivi del sostegno del Pd alla candidatura dell'imprenditore Pippo Callipo osservando che "se non vi fosse stato il cambiamento cui abbiamo alacremente lavorato, sarebbe stato difficile presentarsi agli elettori". "Abbiamo rinunciato ai pacchetti di voti per investire sul futuro", ha quindi concluso il commissario democrat.

