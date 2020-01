Matteo Salvini chiudera' la sua campagna elettorale per le regionali in Calabria mercoledi' prossimo. Alle 10 il leader della Lega sara' a Serra San Bruno, in piazza monsignor Barillari. L'ultima tappa della campagna calabrese e' alle 14.30 al teatro Comunale a Catanzaro.

