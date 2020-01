Federico Falvo è il nuovo Regional Manager di IgersCalabria

Federico Falvo, laureato magistrale in Marketing con master in Storytelling d'Impresa, esperto di corporate storytelling, comunicazione d'impresa, social media e digital strategy, è da oggi a capo della community Igers Calabria con il ruolo di Regional Manager.

Falvo (instagram.com/muffahh), già local manager di Igers Lamezia Terme assieme a Pasquale Emanuele Cerra, raccolto il testimone da Ken Curatola, coordinerà le attività di tutte le community calabresi e, in costante contatto con ciascuna di esse, darà risalto alle peculiarità di una terra che presenta storia, arte, cultura e divertimento.

"Siamo attivi ogni giorno online e attraverso le belle foto postate su Instagram con l'hashtag #igerscalabria (instagram.com/explore/tags/igerscalabria) raccontiamo la nostra bella regione".

Igers Calabria (instagram.com/igers.calabria) è la community ufficiale del network nazionale igersitalia (instagram.com/igersitalia), associazione che dal 2011 è punto di riferimento per gli igers italiani, gli amanti della fotografia e i creator di contenuti digitali, con l'obiettivo di promuovere il territorio e l'utilizzo di Instagram come strumento principale di comunicazione visiva e che, tra l'altro, vede impegnato il reggino Salvatore Borzacchiello (instagram.com/borzac) alla guida della stessa associazione in qualità di membro dell'attuale Consiglio Direttivo.

"Mi sono candidato perché convinto - dichiara Falvo - che in Calabria esistano delle narrazioni che meritino di essere portate a conoscenza. Continueremo a raccontare il nostro mare, i tramonti, i borghi e le nostre montagne e soprattutto inizieremo a mostrare a tutti i nostri follower quelle storie fatte di persone che ogni giorno, nel loro piccolo, sanno essere belle come le nostre coste, indispensabili come i nostri monti, buone come i nostri cibi tipici. Raccontare la quotidianità di questa terra attraverso i protagonisti stessi."