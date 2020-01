Santelli: “La cultura darà alla Calabria un ruolo da protagonista”

"La Calabria e' un palcoscenico naturale dove da secoli va in scena lo spettacolo della cultura, dell'arte, delle tradizioni. Quello dei beni e delle attivita' culturali e' uno dei settori tramite cui la Calabria puo' e deve diventare protagonista". Cosi' Jole Santelli, candidata del centrodestra alla presidenza della Regione, intervenendo a Taurianova ad un incontro organizzato dall'associazione "Cultura Identita'". "Questo potra' avvenire - ha aggiunto - attraverso un sistema teatrale regionale che tuteli e salvaguardi il teatro come lavoro, come azione culturale, come attivita' di servizio pubblico. Tramite un sistema museale regionale strutturato che crei una rete e faccia rete. Promuovendo eventi e le feste, veri e propri attrattori capaci di esaltare identita' e socialita'. I piccoli centri possono diventare anche laboratori della creativita', i borghi luoghi del pensiero e della produzione artistica. E poi una rete di festival e grandi spettacoli dal vivo, dove il paesaggio e' protagonista con un occhio all'innovazione e al rispetto dell'ambiente. Tocca alla Regione, attraverso politiche cucite addosso ai territori, far nascere anche nuove forme di 'governance' utili a enti pubblici e privati per programmare, gestire ma soprattutto renderli accessibili a un pubblico sempre maggiore". "Tocchera' a noi, dunque - ha concluso Jole Santelli - accendere i riflettori su questo meraviglioso scenario cosi' che tutti possano tornare a goderne".

Dettagli Creato Sabato, 18 Gennaio 2020 19:47