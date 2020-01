Il numero due della Lega, Giorgetti, insiste: “Della Calabria non interessa niente a nessuno, dire il contrario sarebbe falso”

"I sondaggi li hanno in mano tutti, e' chiaro che il centrodestra in Calabria sia in vantaggio". Cosi' Giancarlo Giorgetti, intervenendo ad Effetto Giorno di Alessio Maurizi, su Radio 24, ha replicato alle polemiche sui social dopo le sue affermazioni del 15 gennaio scorso, quando ad Otto e Mezzo (La7) aveva affermato che "della Calabria non interessa niente a nessuno" e che "il significato politico dell'Emilia Romagna è diverso da quello della Calabria". L'esponente della Lega ha poi spiegato che "tutti gli occhi sono puntati sull'Emilia Romagna" e che "dire il contrario sarebbe falso".

Dettagli Creato Venerdì, 17 Gennaio 2020 18:31