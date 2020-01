Klaus Davi: “A rischio Gallico Gambarie, cosa dicono i candidati?

"Come avevamo già osservato in passato la Gallico Gambarie rischia di essere una delle ennesime incompiute della Calabria. Un potenziale flop, nonostante le rassicurazioni frettolose anche di qualche importante politico nei mesi scorsi. Leggiamo sui giornali di questa mattina la seria probabilità che i lavori si fermino per sempre. Gli operai non percepiscono gli stipendi da mesi. Ancora una volta si colpiscono la Calabria, Reggio e inevitabilmente anche il territorio che io rappresento, la Locride. Cosa dicono Santelli, Callipo, Tansi e Ajello? L'aeroporto è quasi chiuso, il Comune in bancarotta, i rifiuti sono ovunque , i cantieri non avanzano.... Quali sono le proposte ? Questa è una provincia umiliata e dimenticata. Ribadisco comunque la mia vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori e ai sindacati Filca Cisl Rc e Febeal Uil Rc e non escludo clamorose iniziative in comune" . Lo ha dichiarato Klaus Davi consigliere comunale di San Luca.

