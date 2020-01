Il consigliere regionale Neri: “Medaglia d'oro al Capitano De Grazia, riconoscimento ad uomo ‎di Stato”‎

"Ho accolto con compiacimento la scelta del Ministro all'Ambiente Sergio Costa di insignire della Medaglia d'oro ambientale il Capitano Natale De Grazia.

Figlio della nostra terra e uomo di Stato - su la cui morte occorre ancora far pienamente giustizia - con il suo lavoro e il suo impegno di contrasto alle ecomafie, ha dato lustro al nostro Paese con imparagaonabile spirito di servizio. L'attivazione delle procedure per la benemerenza più alta della Repubblica italiana è il giustro tributo a chi, con onore e con coraggio, ha sempre lavorato per il riscatto della Calabria. La storia restituirà il degno merito a Natale De Grazia, ne sono certo". Lo afferma il consigliere segretario questore, Giuseppe Neri.